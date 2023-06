Escobari e Lajçaku nesër në Kosovë

Në funksion të uljes së tensioneve pritet të jetë vizita e dy emisarëve, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak. Njohës të zhvillimeve në vend paralajmërojnë arritjen e një marrëveshjeje të përkohshme për depërshkallëzimin e situatës e presion mbi palët për një gjë të tillë.

Zhvillimet në pjesën veriore javën e fundit kanë bërë që në fillim të javës Kosovën ta vizitojnë emisarët euroamerikanë, Gabriel Escobar e Miroslav Lajçak.

Të hënën, i dërguari i SHBA-së, Escobar, e ai i BE-së, Lajçak, pritet të takojnë krerët më të lartë të shtetit.

Synimi i dyshes Escobar-Lajçak, sipas njohësit të zhvillimeve në vend, Dritëro Arifi, është arritja e një marrëveshjeje të përkohshme për uljen e tensioneve në veri.

Arifi ka kritika për të dyja palët, SHBA-në e BE-në, në, siç thotë, qasjen ndaj Kosovës e drejtimin e negociatave.

“Mendoj që sidomos Brukseli po e trajton Kosovën si çështje të hapur politikisht dhe ligjërisht, prandaj edhe Serbia është kaq e trimëruar dhe normalisht kjo i shkon në falënderim edhe Rusisë. Në njëfarë mënyre edhe vetë BE-ja po ia len vetë në pjatë problemin Rusisë që mund të manovrojë me Ballkanin Perëndimor”, ka thënë Agolli.

E profesori i shkencave politike, Dorajet Imeri, pret që të vazhdohet me presionin ndaj palëve.

“Natyrisht që zgjedhjet dhe situata e fundit e krijuar në veriun e Kosovës kanë treguar se pa një mbikëqyrje të vazhdueshme do të thosha dhe pa një mbështetje të pareshtur të lehtësuesve të negociatave dhe SHBA-së situata lehtësisht mund të dalë jashtë kontrollit. Natyrisht, presim që presioni të vazhdojë të jetë i shtuar mbi palët dhe në veçanti është shumë e rëndësishme që të mund të mbahen fillimisht zgjedhjet në veriun e Kosovës në mënyrë që pastaj edhe të vazhdohet me tej me agjendën që ata kanë përcaktuar e palët janë dakorduar me to”., ka thënë Imeri.

Për më shumë se një javë tensionet kanë shoqëruar veriun e Kosovës.

Derisa Qeveria e Kosovës insiston në ofrimin e qasjes për kryetarët e rinj në objektet komunale, protestuesit serbë kundërshtojnë një veprim të tillë. Gjatë javës që shkoi nga protestat e dhunshme mbetën të lënduar 30 ushtarë të KFOR-it, e 6 pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Po ashtu pati 21 sulme ndaj mediave e gazetarëve.