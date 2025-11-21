EULEX-i deklarohet mbi stërvitjen e përbashkët me KFOR-in dhe Policinë e Kosovës

Misioni i BE-së në Kosovë, EULEX, ka mbajtur stërvitje të përbashkët me pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe ushtarë të KFOR-it.
Trajnimi i quajtur “Shpata e Artë” u mbajt dje dhe sot, në kampin Novosellë, shkruan IndeksOnline.
Pas përfundimit të këtij trajnimi, EULEX-i u shpreh optimist për bashkëpunimin dhe koordinimin e vazhdueshëm, që synim ka forcimin e gatishmërisë.
Trajnimi u fokusua në kontrollimin e turmave dhe trazirave, për të mbështetur sa më mirë sigurinë e Kosovës.
Ky është deklarimi i plotë i EULEX-it:
Njësia Policore e Specializuar dhe Njësia Policore e Specializuar Rezervë të EULEX-it përfunduan stërvitjen e përbashkët dy-ditore “Shpata e Artë 2025” me Forcën e NATO-s në Kosovë – KFOR dhe me Policinë e Kosovës, në përputhje me mekanizmin tre-nivelësh të reaguesve të sigurisë në Kosovë, ku EULEX është reaguesi i dytë i sigurisë.
Ne u trajnuam për ta forcuar gatishmërinë dhe koordinimin për zbatimin e procedurave të përbashkëta për kontrollin e turmave dhe trazirave për të mbështetur sa më mirë sigurinë e Kosovës për sigurinë e të gjitha komuniteteve.