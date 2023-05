Europol mbyll tregun ndërkombëtar të drogës – VIDEO

Policia në nëntë vende, në të dy anët e Atlantikut ka mbyllur tregun ndërkombëtar të drogës, dhe ka arrestuar 288 persona të dyshuar, sipas Europol.

Gjithashtu, u sekuestruan mbi 53 milionë dollarë (në para) dhe monedha virtuale.

Agjencia e zbatimit të ligjit të BE-së me qendër në Hagë tha se u sekuestruan gjithashtu 850 kilogramë drogë dhe 117 armë zjarri.

“Droga e sekuestruar përfshin mbi 258 kg amfetaminë, 43 kg kokainë, 43 kg MDMA dhe mbi 10 kg LSD dhe pilula ekstazi”, thuhet në njoftim.

Operacioni, i koduar “SpecTor”, përfshiu misione të veçanta plotësuese në Austri, Britani të Madhe, Francë, Gjermani, Holandë, Poloni, Brazil, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zvicër.

“Autoritetet e zbatimit të ligjit arritën të kishin akses në listat e blerësve, mijëra klientë në të gjithë globin janë tani në rrezik të ndjekjes penale, gjithashtu”, sipas Europol. /atsh

🚨 288 dark web vendors arrested in major marketplace seizure.

Operation #SpecTor led to the seizure of:

💶 EUR 50.8 million

💊 850 kg of drugs

🔫 117 firearms

The #MonopolyMarket vendors arrested were also active on other illicit marketplaces.

More ⤵️https://t.co/fDbWJbeFiM pic.twitter.com/086e1XMCUo

— Europol (@Europol) May 2, 2023