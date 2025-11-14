Ferrari synon gjenerimin e AI-së me ankandin e kriptovalutave për makinën e Le Mans

Ferrari po shfrytëzon tregjet e kriptovalutave dhe të rinjtë e pasur me teknologji me një token të ri digjital të planifikuar, që tifozët e saj më të pasur do të jenë në gjendje ta përdorin në një ankand për një Ferrari 499P, makinën e qëndrueshmërisë që fitoi tre tituj radhazi në Le Mans.
Plani për momentin është i kufizuar në fushëveprim dhe është një përpjekje nga prodhuesi italian i makinave sportive për të shfrytëzuar një trend midis markave luksoze që kërkojnë qasje në pasurinë në rritje të sipërmarrësve të rinj të teknologjisë, ndërsa AI dhe qendrat e të dhënave nxisin investimet dhe tregjet në të gjithë botën.
Kjo vjen pasi Ferrari, e cila po zhvillon gjithashtu makinën e saj të parë elektrike, filloi të pranonte Bitcoin, ethereum dhe USDC për blerjet e makinave në Shtetet e Bashkuara në vitin 2023 dhe e zgjeroi shërbimin në Evropë vitin e kaluar.
Ferrari po punon me fintech italiane Conio për të lançuar ‘Token Ferrari 499P’ për anëtarët e Hyperclub-it të saj – i cili grupon 100 nga klientët e saj më ekskluzivë, me një pasion për garat e qëndrueshmërisë – për të tregtuar midis tyre dhe për të ofruar për modelin e garave.
Do të debutojë me fillimin e sezonit të Kampionatit Botëror të Qëndrueshmërisë 2027.
“Kjo ka të bëjë me forcimin e ndjenjës së përkatësisë midis klientëve tanë më besnikë”, tha drejtori i marketingut Enrico Galliera për Reuters.
Me mbështetës të shquar, përfshirë presidentin e SHBA-së, Donald Trump, çmimet e kriptovalutave janë rritur, por rregullatorët paralajmërojnë se mbikëqyrja e dobët dhe tregtia spekulative krijojnë rreziqe për investitorët dhe stabilitetin financiar. Bitcoin është rritur me 60% vitin e kaluar.
Tokeni do të duhet ende kohë për t’u bërë realitet. Conio po aplikon për një licencë sipas rregullores së re të kriptovalutave të Bashkimit Evropian, por sheh hapësirë për rritje.
“Potenciali për zhvillim është i jashtëzakonshëm”, tha Davide Rallo, kryestrategu Fintech i Conio dhe arkitekti i projektit.