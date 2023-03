​Fibrat ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve

Të ushqehesh mirë është thelbësore për një shëndet të mirë. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të ndiqni një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar që është gjithashtu e pasur me ushqime që mund të mbështesin trupin duke e ndihmuar atë të punojë më mirë. Ndër ushqimet më të rëndësishme janë ato të pasura me fibra. Ndërsa gjithnjë ka qenë e ditur që konsumi i fibrave është i dobishëm për trupin, nga ana tjetër është zbuluar se konsumimi i tyre ndihmon për të mbajtur larg sëmundje të ndryshme kronike. Një arsye më shumë për të provuar t’i përfshini sa më shumë që të jetë e mundur (padyshim pa e ekzagjeruar) në dietën tuaj.

Ngrënia e më shumë fibrave largon rrezikun e prekjes nga sëmundjet. Zbuloni pse?

Për të bërë të njohur rëndësinë e fibrave në dietës ishte një studim i botuar në 2019 në The Lancet. Studim i cili u pasua nga të tjerë që çuan në konfirmime të mëtejshme. Sipas asaj që doli, sasia e fibrave që duhen konsumuar është rreth 30 gramë në ditë. Një masë që deri më sot ende nuk është përfshirë në mesin e atyre që janë konsumuar mesatarisht.

Shkaku është një dietë që përqendrohet veçanërisht në drithërat dhe sheqernat e rafinuar dhe që merr pak parasysh ato ushqime që, në vend të kësaj, duhet të preferohen sepse ato janë me të vërtetë të pasura me fibra. Por cilat janë përfitimet e sakta? Sipas Nicola Veronese, një nga nënshkrimet e traktatit, ngrënia e fibrave do të ndihmonte në uljen e kolesterolit në gjak, duke ngadalësuar gjithashtu sheqernat dhe kështu të shmangte rritjen e insulinës. Të gjithë faktorët që shkaktojnë inflamacion në trup. Inflamacion që shpesh është shkak i shumë sëmundjeve të tilla si, për shembull, ato kardiovaskulare.

Përkundrazi, rritja e konsumit të fibrave e bën më të lehtë mbajtjen e peshës trupore dhe nga kjo përfitojnë organe të ndryshme si zorra e trashë, mëlçia, endometriumi, prostata, gjiri dhe ezofagu. Organe që me dietën e duhur janë edhe më të mbrojtur nga shfaqja e tumoreve. Përveç kësaj, me fibra shmangen më lehtë problemet e tilla si kapsllëku. Me pak fjalë, përfshirja e ushqimeve bimore dhe karbohidrateve të plota mund të përmirësojë vërtet gjendjen e shëndetit.

Ushqimet më të pasura me fibra:

Bishtajoret

Perimet

Krunde gruri

Miell gruri i plotë

Fruta të thata

Disa fruta me lëvore

Të shëndetshëm dhe të lehtë për tu gjetur, ushqime që duhet të konsumohen në mënyrë korrekte. Kjo është arsyeja pse, në rast dyshimesh, gjithmonë mund të jetë e dobishme të kontaktoni një nutricionist.