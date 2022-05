FIFA 22 do të jetë falas për poseduesit të Play Station Plus

Përveç FIFA 22, anëtarët e PlayStation Plus mund të shijojnë gjithashtu Tribes of Midgard dhe Curse of the Dead Gods dhe lojërat do të jenë të disponueshme nga 3 maji.

Oferta e këtij muaji përfshin gjithashtu një paketë bonus FIFA 22 FUT, ekskluzivisht për përdoruesit e PlayStation Plus që tashmë kanë të instaluar FIFA 22.

Paketa FIFA 22 FUT përfshin 11 lojtarë me rezultate 82 e lart për ta bërë më të lehtë për ju formimin e Ekipit Ultimate FIFA 22 dhe gjithashtu do të keni mundësinë të zgjidhni një nga futbollistët më të mirë në histori dhe ta shtoni atë në ekipin tuaj për pesë ndeshje.

FIFA 22 popullor e sjell lojën edhe më afër realitetit me përparime në lojëra në të gjitha mënyrat.

“Ndërtoni ekipin tuaj të ëndrrave në Ekipin Ultimate, krijoni klubin tuaj në Modalitetin e Karrierës dhe shprehuni në stilin e rrugës me një lojë të ridizajnuar Volta Football. Shijoni garat lokale ose online me shumë lojtarë në konzolat PS4 dhe PS5”, njoftoi Sony.

Me risi në të gjithë fushën, është koha për të filluar sezonin tuaj FIFA 22!