Filozofi dhe inxhinieri

Thuhet se një filozof dhe një inxhinier ndërmorrën një rrugëtim për tu argëtuar në mal. Pasi arritën në një vend të bukur, të dy ngritën çadrën dhe pasi hëngrën darkë e i shtruan një dorë muhabet, u shtrinë të flenë.

Diku pas mesnate, inxhinieri e zgjoi filozofin dhe i tha:”Shih lart në qiell dhe më thuaj çfarë vëren!”

Filozofi, pasi fërkoi sytë dhe u mendua pak, tha:”Miliona yje.”

Inxhinieri:”Që do të thotë?!”

Filozofi:”Po ti qasemi astronomikisht, them që kjo na tregon se ekzistojnë me qindra milionë planete dhe galaktika të tjera. Po ti qasemi nga ana e kohës, mund të them se ora është tre e natës. Po ti qasemi nga ana e motit, them që nesër do të jetë ditë e kthjellët. Po ti qasemi nga këndvështrimi i krijimit, them që Zoti, nëpërmjet kësaj bukurie dhe madhështie, na tregon pushtetin e Tij të pafund dhe sa të dobët e të vegjël jemi përballë gjithë këtij universi.”

Pastaj, filozofi iu kthye bashkudhëtarët të tij dhe i tha:”Mirë, tani më thuaj ti çfarë shikon!”

Inxhinieri, pasi kruajti kokën iu përgjigj:”Po ti qasemi praktikisht kësaj çështjeje, mund të them se dikush na ka vjedhur çadrën miku im, prandaj i shohim yjet.” 😏

Nga Prof. Elmaz Fida