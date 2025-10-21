Fitojnë Manchester City e Newcastle

Dy skuadrat nga Premier League, Manchester City dhe Newcastle Unitedi kanë shënuar fitore në Ligën e Kampionëve.
City triumfoi 2:0 në udhëtim kurse Newcastle fitoi 3:0 në shtëpi.
Skuadra e Cityt mposhti në Spanjë ekipin e Villarrealit, me golat e Erlind Haalandit dhe Bernardo Silvas, që i realizuan në pjesën e parë.
Ndërkohë, Newcastle triumfoi në shtëpi ndaj Benficas, ku golat i realizuan Anthony Gordon në pjesën e parë dhe Harvey Barnes në të dytën.
Me këtë fitore, City ka tubuar 7 pikë pas tri ndeshjeve të luajtura, një më shumë se Newcastle që regjistroi fitoren e dytë këtë sezon.