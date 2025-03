“Ne duhet të fillojmë me rregullimin e vetes, nëse duam që Allahu ta ndryshojë gjendjen tonë.

Nevoja jonë më e madhe është për Të, për mëshirën, faljen dhe ndihmën e Tij.

Nuk ka për të bërë dobi as ndihma amerikane, as shpëtimi britanik, as raketat ruse dhe as gjuajtësit francez.

Njeriu arab (mysliman) ai është çelësi dhe ai është zgjidhja; besimi (imani) i këtij njeriu, mentaliteti i tij, morali i tij, marrëdhëniet e tij me veten, me Zotin dhe me familjen arabe (myslimane)… ndihma e tij për hakun (të vërtetën) dhe qëndrimi i tij në një rresht të vetëm përballë të kotës”.

________________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Fjala e fshehtë”



Hoxhë Lavdrim Hamja