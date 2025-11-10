Ebu Hurejra (r.a) transmeton se Profeti (a.s) ka thënë:
“Fjala e mirë është sadaka”
Çfarë përfitojmë nga hadithi i mësipërm?
1 – Fjala e mirë është vepër e mirë: Allahu e shpërblen njeriun edhe për fjalët e mira që thotë, jo vetëm për veprat fizike.
2 – Sadakaja nuk është vetëm me para: Ne mund të bëjmë mirësi edhe pa dhënë diçka materiale; mjafton të flasim bukur dhe me dashuri.
3 – Fjalët e mira gëzojnë zemrën e dikujt: Një fjalë e sjellshme, një ngushëllim apo një falënderim mund të gëzojnë dhe ngushëllojnë njerëzit.
4 – Besimtari duhet të flasë vetëm mirë: Myslimani i vërtetë nuk thotë fjalë që lëndojnë apo fjalë të këqija, ai përhap dashuri e paqe me gojën e tij.
5 – Fjala e mirë forcon miqësinë dhe dashurinë:Kur flet mirë me të tjerët, krijon harmoni, bashkim dhe respekt mes njerëzve.
6 – Allahu e do sjelljen e mirë: Allahu e do njeriun që flet bukur dhe i përdor fjalët për të bërë mirë, jo për të ofenduar.
Mos u mërzit!
Një ditë, një djalë i vogël pa që shoku i tij ishte i mërzitur sepse kishte humbur stilolapsin e preferuar. Ai iu afrua dhe i tha me buzëqeshje:
“Mos u mërzit, unë kam një tjetër, mund ta përdorësh timin sot.”
Shoku i tij u gëzua shumë dhe i tha: “Faleminderit, më bëre të ndihem më mirë!”
Kjo është një fjalë e mirë dhe është sadaka, sepse prej saj dikush u gëzua.
Mesazhi: Fëmijët duhet të mësojnë se edhe pa para mund të bëjnë shumë të mira; me një fjalë të bukur, një falënderim, një “të lutem”, apo një “mos u mërzit”. Këto janë të gjitha fjalë të mira që konsederohen sadaka që Allahu i do shumë.