Florian Dushi emërohet nënkryetar i Prishtinës

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se Florian Dushi është emëruar nënkryetar i Komunës së Prishtinës.

“Me kënaqësi njoftoj se Florian Dushi do të jetë nënkryetar i Komunës së Prishtinës. Kontributi i tij i jashtëzakonshëm ka qenë i padiskutueshëm dhe jam i bindur se do të vazhdojë të jetë i tillë edhe në pozitën e re, ku përfshihen edhe sektorët kyç si Inspektoriati, Shërbimet Publike, Zyra Ligjore dhe Administrata. Floriani do të fillojë punën, menjëherë pas përmbylljes së procesit zgjedhor qendror. Ky vendim është pjesë e strategjisë tonë për të forcuar ekipet tona dhe për të siguruar një të ardhme më të mirë për Kryeqytetin”, ka shkruar Rama.

Deri më tani Dushi ka qenë drejtor i Inspeksionit në Komunën e Prishtinës.