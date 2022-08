​Florian Marku mposht meksikanin Miguel Ramirez për titullin e kategorisë WBC – VIDEO

Ai sonte mposhti në “Air Albania” në Shqipëri boksierin meksikan Miguel Ramirez pas dhjetë raundeve të zhvilluara, përballje kjo të cilën e ka transmetuar Tëvë1 në bashkëpunim me Tibo dhe Oversport.

Lufta e vlefshme për kategorinë WBC ishte e ashpër që nga raundi i parë.

Meksikani u tregua shumë i ashpër sidomos në raundin e tetë me disa goditje të fuqishme drejtë Florian Markut, por ky i fundit arriti që ta rikthejë luftën në favorin e tij dhe kështu mori një fitore të madhe në këtë luftë për të cilën ishte përgatitur për muaj me radhë. /teve1

The moment Marku’s hand was raised before a lively Tirana crowd.

🎥 @SkySportsBoxing#MarkuParra

pic.twitter.com/6NgdOEFO79

— iD Boxing (@idboxingnews) August 25, 2022