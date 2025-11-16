“Forca pirat”, edhe Mallorca uron Kosovën për kualifikimin në play-offin e Botërorit

Si zakonisht, klubi i Mallorcas nuk ka harruar ta urojë Kosovën për arritjen historike, pra sigurimin e play-offit të Kampionatit Botëror 2026.
Kosova me fitore te Sllovenia ka siguruar së paku një vend në Botëror, ndërsa do të ëndërrojë një mrekulli në Prishtinë ndaj Zvicrës (nevojitet një fitore 6-0) për t’u kualifikuar direkt.
Nga urimet e shumta, nuk ka munguar as i klubit të Vedat Muriqit, Mallorca. Skuadra spanjolle shkroi se Kosova po e mban shpresën gjallë për Botëror.
“Kosova e Muriqit e siguroi play-offin dhe po e mban ëndrrën për Kupën e Botës”.
“Forca pirat”, shkroi klubi, duke shtuar një foto të Muriqit, i cili po festonte fitoren.