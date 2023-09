Ford ka sjell veturën elektrike Mustang Mach-E Rally

Ford ka prezantuar zyrtarisht modelin e ri, crossoverin elektrik Mustang Mach-E Rally.

Mustang Mach-E Rally vjen me dy motorë elektrikë dhe me rrota të bardha 19 inç të frymëzuara nga rally, një spoiler të pasmë dhe pajisje të tjera.

Bëhet fjalë për një crossover plotësisht elektrik që më parë pati debutimin dinamik në formën e një prototipi në Festivalin e Shpejtësisë Goodwood të këtij viti. Ai mori një pezullim të modifikuar që i dha një distancë shtesë prej 20 milimetrash nga toka në krahasim me modelin Mach-E GT, dhe kishte gjithashtu amortizues MagneRide të akorduar posaçërisht.

Dy motorë elektrikë, një në pjesën e përparme dhe një në pjesën e pasme, së bashku japin të paktën 480 kuaj/fuqi dhe 884 Nm çift rrotullues dhe mundësojnë përshpejtimin nga 0 në 100 km/h në më pak se 4 sekonda.

Të gjitha këto specifika janë aktualisht vlerësime dhe mund të ndryshojnë kur vetura të dalë zyrtarisht në shitje në gjysmën e parë të 2024, dhe ato përfshijnë një distancë që duhet të jetë pak më shumë se 400 kilometra falë një baterie 91 kWh që mbështet karikimin e shpejtë DV deri në 15 kW.

Për ta veçuar atë nga paketat e tjera për Mach-E, Rally elektrike përmban rrota të bardha të ndezura 19 inç, disqe përpara 15,1 inç (385 mm) me kalipa të kuqe Brembo, dritat e përparme të mjegullës të frymëzuara nga tubimi, një spoiler të pasmë të frymëzuar nga Focus RS, ndarës përpara, çati prej çeliku të zi dhe dy linja garash.

Ka goma 235/55 R19 Michelin CrossClimate2, të cilat kanë një mur anësor më të lartë në krahasim me gomat standarde në modelet e tjera Mach-E, dhe ka mbrojtje shtesë në formën e mbrojtjes për motorët e përparme dhe të pasme, një film mbrojtës në panelet e dyerve dhe figurat e parafangove, si dhe parafango opsionale. Në pjesën e përparme ka lidhje për tërheqje dhe grep.

Brenda, ka detaje të bardha me shkëlqim që zbukurojnë pultin, krahët e poshtëm të timonit dhe pjesën e pasme të ulëseve të performancës Ford. Panelet e dyerve kanë qepje me kontrast.

E cilësuar si makina e parë elektrike e Ford-it e frymëzuar nga Rally, Mach-E Rally i ri përmban një modalitet unik të drejtimit RallySport të krijuar për përdorim jashtë rrugës, duke lejuar mbidrejtim shtesë për “rrëshqitje” më të madhe, përgjigje lineare të mbytjes për kontroll më të mirë dhe amortizimin më agresiv për kontroll më i mirë i kthesave.

Zyrtarët e kompanisë thanë se inxhinierët dhe teknikët “abuzuan” me prototipet gjatë simulimeve të Rally-cross dhe i krahasuan ato me Subaru WRX.

Mustang Mach-E Rally do të kushtojë 65 mijë dollarë (60770 euro) në SHBA, prodhimi do të fillojë vitin e ardhshëm dhe dërgesat do të pasojnë në Amerikën e Veriut dhe Evropë.

Paleta standarde e ngjyrave përfshin Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green dhe Grabber Yellow, me opsionale Star White dhe Glacier Grey.