Freskia organizon Dhuratën e Bajramit

Fondacioni Freskia vjen me aktivitetin tjetër tradicional për Bajram. E ky aktivitet është Dhurata e Bajramit.

Dhuro gëzim edhe për ta!

Fondacioni Freskia fton të gjithë bamirësit, bizneset dhe vullnetmirët që t’i bashkohen nismës tonë për dhurimin e dhuratave për fëmijët skamnorë, fëmijët jetim, raste social dhe kategori të tjera në nevojë.

Dhurata që ka koston 10€ është mjaftë e begatë dhe do të jetë vërtetë gëzim dhe festë për fëmijët përfitues.

Ndaje gëzimin tënd me të tjerët ngase festa merr kuptim vetëm kur festojmë së bashku…

Të dhënat bankare

Bank Name: NLB Bank

SëIFT CODE: NLPR XK PR

iBAN CODE: Xk051701001600074675

Beneficiary Name:

FONDACIONI FRESKIA

