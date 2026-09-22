Turqia, kjo mbështetëse e fuqishme e Kosovës!

Erdogan pret Kurtin në Shtëpinë Turke në Nju Jork
Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takuan në Nju Jork, ku diskutuan forcimin e marrëdhënieve midis Ankarasë dhe Prishtinës, si dhe çështjet aktuale rajonale dhe globale.
Bisedimet u përqendruan në tregtinë, sigurinë dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Erdogan tha se Turqia dëshiron të përmirësojë më tej shkëmbimin ekonomik me Kosovën dhe të thellojë bashkëpunimin në sektorët e sigurisë dhe mbrojtjes.
Gjatë takimit, Erdogan përsëriti mbështetjen e tij për Kosovën në përpjekjet e saj për të forcuar pozicionin e saj në bashkësinë ndërkombëtare, duke theksuar gjithashtu rëndësinë e dialogut midis vendeve të Ballkanit.
Presidenti turk e ftoi gjithashtu Kurtin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve COP31, i cili do të mbahet në Antalia në nëntor.
Takimi u mbajt në margjinat e sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. /tesheshi