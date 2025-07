Fruti që ndihmon në uljen e rezistencës ndaj insulinës

Një studim i botuar së fundmi në revistën Nutrients zbulon se ngrënia e dy filxhanëve mango, vetëm 100 kalori, çdo ditë mund të ndihmojë në uljen e niveleve të përqendrimit të insulinës dhe përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës tek të rriturit që janë mbipeshë ose obezë me inflamacion kronik.

Gjetjet nxjerrin në pah se si zgjedhjet e thjeshta dietike mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike siç është diabeti i tipit 2, të cilat janë të lidhura ngushtë me shëndetin e zemrës.

Studimi shqyrtoi se si ngrënia e mangove të freskëta krahasuar me një ushqim kontrolli me kalori të përputhshme, një ëmbëlsirë e ngrirë me sheqer, ndikoi në inflamacion dhe ndjeshmëri ndaj insulinës tek të rriturit mbipeshë dhe obezë me inflamacion të ulët.

Rezultatet treguan se pjesëmarrësit që hëngrën mango treguan ulje të ndjeshme të rezistencës ndaj insulinës.

Aftësia e pankreasit për të prodhuar dhe çliruar insulinë për të menaxhuar përqendrimet normale të glukozës u përmirësua ndjeshëm kur u mat duke përdorur indeksin e disponimit (DI), një tregues kyç se sa efektivisht trupi rregullon nivelet e sheqerit në gjak.

Pas katër javësh, ata në grupin e mangos kishin përqendrime dukshëm më të ulëta të insulinës në përgjigje të një testi oral të tolerancës ndaj glukozës krahasuar me fillimin e studimit, ndërsa nuk u vunë re ndryshime në grupin e kontrollit.