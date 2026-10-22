Frymëzimi për Ramën: Meloni, ligj të pashoq në Evropë

Burg për vandalë të vegjël, dënime brutale për prindërit
Italia miratoi një sërë masash sigurie të martën, më 20 tetor, duke përfshirë futjen e një vepre të re penale – pjesëmarrje të dhunshme në demonstrata – pastaj dënime më të rrepta për protestuesit dhe përgjegjësi financiare për prindërit, fëmijët e të cilëve marrin pjesë në vandalizëm dhe plaçkitje.
Lëvizja pasoi trazirat që përfshiu qytetet në Italinë veriore gjatë fundjavës, përfshirë kryeqytetin financiar Milanon, ku grupe, kryesisht të rinj, u shpërthyen, duke thyer vitrinat e dyqaneve, duke i plaçkitura ato dhe duke sulmuar policinë.
“Nuk ka asgjë revolucionare në lidhje me vandalizmin dhe vjedhjen. Vandalizmi dhe vjedhja nuk janë protesta, janë krime”, tha Meloni në mediat sociale, duke prezantuar dekretin e ri.
Si pjesë e kësaj pakete masash, e cila hyn në fuqi menjëherë, kushdo që merr pjesë në një grup prej të paktën pesë personash dhe në këtë mënyrë rrezikon sigurinë publike gjatë një proteste përballet me deri në pesë vjet burg dhe një gjobë maksimale prej 20,000 eurosh.
Dënimet bëhen më të rënda nëse fytyrat e pjesëmarrësve janë të fshehura ose nëse dikush lëndohet në incident. Autoritetet kompetente kanë autoritetin të urdhërojnë kompensim të menjëhershëm për dëmin, dhe në rastin e të miturve, prindërit e tyre janë përgjegjës. Policia do të jetë në gjendje të ndalojë të miturit e moshës 14 deri në 17 vjeç, edhe nëse nuk kanë kryer ndonjë krim, me kusht që të ketë prova se ata paraqesin rrezik. Kjo zgjeron kompetencat që më parë zbatoheshin vetëm për të rriturit.
Megjithatë, Meloni dështoi të shtyjë përpara të gjitha masat e planifikuara të sigurisë. Presidenti italian Sergio Mattarella ka kundërshtuar një propozim që do t’u jepte ushtarëve të vendosur në rrugët e Milanos kompetenca policore, duke përfshirë edhe mundësinë për të bërë arrestime. Qeveria më parë njoftoi dërgimin e 500 ushtarëve shtesë në qytet, pas dy netësh trazirash dhe plaçkitjesh. Megjithatë, sipas mediave italiane, Mattarella ndërhyri për të hequr pjesën kontroverse të planit. Ministria e Punëve të Brendshme nuk konfirmoi që presidenti e kishte vënë veton, por foli për diskutime me zyrën presidenciale.
Dhe, ndërsa autoritetet kanë frikë nga trazira të reja gjatë demonstratave të planifikuara për të shtunën, qeveria ka njoftuar se do të vendosë 500 anëtarë të ushtrisë në Milano deri në fund të vitit 2026, së bashku me policinë. Ushtria do të ndihmojë në rritjen e sigurisë në vendet kyçe, do të rrisë mbikëqyrjen e zonave të ndjeshme dhe do të forcojë kontrollet në të gjithë zonën më të gjerë, tha ministria e mbrojtjes në një deklaratë.
Trazirat në Italinë veriore kanë jehonë të trazirave në Francën fqinje, ku qindra mijëra njerëz dolën në rrugë të shtunën, duke shkaktuar disa nga trazirat më të dhunshme të vendit në vite.
Që nga marrja e detyrës në vitin 2022, Giorgia Meloni ka vendosur një sërë masash të ashpra sigurie. Megjithatë, kritikët thonë se masat nuk adresojnë shkaqet themelore të krimit dhe çrregullimit. Sipas shifrave të qeverisë, numri i të burgosurve në Itali është rritur me më shumë se 17 përqind në katër vjet, në pothuajse 10,000. Qeveria e Melonit po përballet gjithashtu me presion në rritje nga një valë e veçantë protestash në Italinë jugore, ku shoferët e kamionëve – të zemëruar nga çmimet në rritje të naftës dhe kostoja e jetesës – kanë bllokuar rrugët, duke prishur zinxhirët e furnizimit. Disa prodhues të makaronave janë detyruar të pezullojnë prodhimin, dhe shoqatat bujqësore paralajmërojnë se frutat dhe perimet mund të prishen. Pas diskutimeve me përfaqësuesit e sektorit, qeveria premtoi ndihmë të re për transportuesit rrugorë.
Protestuesit, si në veri ashtu edhe në jug të vendit, theksojnë se rritja e çmimeve po i shtyn familjet drejt varfërisë – një shkak shqetësimi për Melonin përpara zgjedhjeve kombëtare që priten në vitin 2027.
“Ne e dimë se çfarë do të thotë të kërkosh punë, të marrësh pagë të pamjaftueshme dhe të mos shohësh perspektiva për të ardhmen… por vështirësitë nuk duhet të përdoren kurrë si justifikim për dhunën”, tha ajo të martën. /tesheshi