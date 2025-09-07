Gabimi që keni bërë të gjithë në pastrimin e dhëmbëve – koha e duhur për ta bërë këtë

Një dentiste ka thënë se ka kaluar vite duke larë dhëmbët “në mënyrën e gabuar”. Patty Cabo publikoi një video në rrjetet sociale, ku zbulon se si një ndryshim i thjeshtë mund të bëjë një ndryshim të madh.
Rutina që ajo sugjeron bazohet në prova fiziologjike dhe synon të minimizojë dëmet që gabimet e përditshme mund të shkaktojnë në afat të gjatë. Megjithatë, dentistja pranon se ka bërë këtë gabim shumë të zakonshëm për vite me radhë, duke rrëfyer:
“Gjithë jetën time kam larë dhëmbët në mënyrë të gabuar”.
Problemi, shpjegon ajo, fillon gjatë gjumit, kur pH-ja e gojës bëhet më acidike, gjë që nxit përhapjen e bakterieve. Ky çrregullim është arsyeja pse kemi erë të keqe nga goja në mëngjes.
Duke pyetur njerëzit nëse “lajnë dhëmbët para apo pas mëngjesit”, ajo tha se ndoshta po bëni të njëjtin gabim. Ajo shtoi se kur ne “shkojmë në gjumë, goja arrin nivelin më acidik.” Prandaj, fryma në mëngjes është e keqe. “Unë gjithmonë laja dhëmbët pas mëngjesit.”
“Por, e vetmja gjë që bëja ishte që të gëlltisja bakteret që kishin grumbulluar gjatë natës, së bashku me më shumë baktere nga ushqimi i mëngjesit. Në anën tjetër, nëna ime mësohej të lante dhëmbët para mëngjesit, por kjo nuk është ideale as”.
Sepse, pasi goja është shumë acidike në mëngjes, larja e dhëmbëve menjëherë mund të dëmtojë smaltin.
Pra, cila është mënyra e duhur?
“Kur zgjoheni, gjëja e parë që duhet të bëni është të pini një gotë ujë. Kështu ndihmoni neutralizimin e pH-së së gojës dhe ulni aciditetin.”
Ajo sugjeron që pasi ta keni bërë këtë, duhet “të prisni rreth 10 minuta, dhe më pas të lani dhëmbët për të eliminuar bakteret që janë grumbulluar gjatë natës.”
Pas kësaj, mund të konsumoni mëngjesin tuaj të preferuar, qoftë kos, fruta, tost, një çokollatë drithërash apo diçka më luksoze si proshutë krokante.
Por ajo paralajmëroi
“Kujtoni, mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe nëse mundeni, mos e anashkaloni”.