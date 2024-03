Nji rryp toke në breg detit gjendet,

kala e pa mposhtun ajo nuk shembet.

Dy milion…shpirta aty janë nguju,

Qendresa e tyre në botë asht shqu.

Në trollin e tyre të pa mposhtun qendrojn,

se çasht e verteta njerzimit i tregojn.

ndergjegjen e fjetur me flijim e zgjojn.

nga prangat e injorances njerzimin çlirojn.

me ‘dalten’ e vetmohimit skalisin historin,

botes mbar i thonë: “Kjo asht Palestinë!”

Kshtu ka qenë e do të jetë gjithmonë,

kushdo me ndergjegje të paster e kupton.

ka prej atyre që ende guxim s’kanë,

të shperlar trush, ata ende janë.

Gazens gjithmonë gati për flijim,

secili prej tyre thotë: “Ky asht amaneti im.”

Kurr nuk e lam as se tradhtojm,

ktu do të vdesim, askund …nuk shkojm!

e mbar bota ketë burrni e sheh,

se kush janë Palestinezet njerzimi po i njeh!

Gaza kudo në botë për të mirë e ka namin,

shumë njerz të ndergjegjeshem pranojn Islamin.

Burhan Fili

Houston,Texas

15/3/2024