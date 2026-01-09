Gemini në Google TV po bëhet më i zgjuar

Në CES, Google ka njoftuar disa përmirësime që do të vijnë në Gemini për Google TV.
Këto veçori do të vijnë fillimisht në “pajisje të zgjedhura TCL” dhe në pajisje të tjera Google TV “gjatë muajve të ardhshëm”.
Së pari, do të jeni në gjendje të përdorni Gemini, për të kërkuar në bibliotekën tuaj të Google Photos për njerëz ose momente specifike dhe të aplikoni menjëherë stile artistike me Photos Remix ose të krijoni shfaqje kinematografike gjithëpërfshirëse.
Përgjigjet e Gemini do të përshtaten me pyetjet tuaja me imazhe, video dhe përditësime sportive në kohë reale, ndërsa për tema komplekse “Deep Dives” do t’ju japin përmbledhje të rrëfyera dhe interaktive “të thjeshtuara për të gjithë familjen”.
Do të jeni në gjendje të përdorni Nano Banana dhe Veo për të “riimagjinuar fotot tuaja personale” me redaktorin e AI-së ose për të krijuar imazhe dhe video origjinale direkt në televizorin tuaj, nëse jeni të prirur.
Së fundmi, do të jeni në gjendje të përdorni thjesht gjuhën natyrore për të ndryshuar cilësimet. Kështu që do të jeni në gjendje të thoni gjëra të tilla si “ekrani është shumë i zbehtë” ose “dialogu është humbur” dhe Gemini do ta kuptojë qëllimin tuaj dhe do të ndryshojnë cilësimet e duhura për ju pa pasur nevojë që ju të largoheni nga filmi ose shfaqja që po shikoni.