Gjashtë përfitime të jashtëzakonshme në shëndet nga pirja e çajit jeshil

Përfitimet e çajit jeshil shkojnë përtej përmbajtjes së tij të lartë antioksidante. Ai mbështet shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme, ndërsa ofron një alternativë më të butë dhe më të qëndrueshme ndaj kafesë, duke e bërë atë një shtesë të shkëlqyer për rutinën tuaj të përditshme.

Çaji jeshil ndihmon në luftimin e dëmtimit oksidativ

Një nga arsyet kryesore pse çaji jeshil konsiderohet kaq i dobishëm është përmbajtja e tij e lartë e flavonoideve. Flavonoidet janë komponime bimore që gjenden natyrshëm në fruta dhe perime të ndryshme. Ekzistojnë gjashtë lloje të ndryshme, të tilla si flavonolet dhe anthocyanins, por të gjitha ato kanë aktivitet të fortë antioksidues. Ato gjithashtu ndihmojnë në rregullimin e aktivitetit qelizor dhe parandalojnë dëmtimin nga radikalet e lira që hasim çdo ditë.

Çaji jeshil rrit sistemin imunitar

Flavonoidet ndihmojnë sistemin imunitar duke reduktuar inflamacionin, por çaji jeshil është gjithashtu i pasur me epigallocatechin gallate (EGCG), një antioksidant që është treguar se rrit funksionin imunitar. Ai gjithashtu përmban aminoacidin L-theanine, i cili besohet se ndihmon në prodhimin e komponimeve që luftojnë mikrobet në qelizat T të sistemit tonë imunitar.

Çaji jeshil ndihmon shëndetin kardiovaskular

Ndër përfitimet e çajit jeshil janë shëndeti i trurit dhe zemrës. Antioksidantët në çajin jeshil mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke reduktuar inflamacionin. “Ka prova që 1-3 filxhanë në ditë mund të zvogëlojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru”, thotë Maz Packham, nutricionist dhe themelues i Nourishful Nutrition.

Çaji jeshil përmirëson humorin

L-theanina jo vetëm që ndihmon sistemin imunitar, por gjithashtu ka veti nootropike (përmirësuese të funksionit të trurit) dhe antidepresive. Redukton lodhjen mendore, stimulon trurin dhe rrit prodhimin e dopaminës. “Ai gjithashtu ndihmon me përqendrimin – veçanërisht kur kombinohet me kafeinë”, thotë Packham. “Së bashku, L-theanina dhe kafeina krijojnë një ndjenjë energjie të qetë, pasi një filxhan çaj jeshil përmban rreth 20-30 mg L-theanine. Hulumtimet tregojnë se 50 mg janë të mjaftueshme për të stimuluar prodhimin e valëve alfa në tru, të cilat shoqërohen me një gjendje vigjilence të qetë. Këtë mund ta arrini me rreth dy filxhanë.”

Çaji jeshil përmirëson përqendrimin

Studime të ndryshme tregojnë se çaji jeshil ul ankthin dhe rrit aftësitë njohëse. Kjo është për shkak të kombinimit të kafeinës, L-theaninës dhe polifenoleve, të cilat së bashku rrisin përqendrimin gjatë detyrave mendore të zgjatura.

Çaji jeshil mund të ndihmojë në humbjen e peshës

“Kur pini çaj jeshil, katekinat, veçanërisht EGCG, dhe kafeina nxisin termogjenezën, e cila është prodhimi i nxehtësisë nga trupi përmes metabolizmit”, shpjegon Packham. Kjo është e dobishme nëse qëllimi juaj është humbja e peshës, pasi sa më e madhe të jetë termogjeneza, aq më shumë kalori digjen. Megjithatë, për rezultate të dukshme ju duhet të pini mjaftueshëm çdo ditë, kështu që mund të preferoni një shtesë diete. Zakonisht i gjeni në produkte që synojnë të nxisin metabolizmin, si për shembull Artah’s Metabolic Fix .

Sa filxhanë çaj jeshil duhet të pi në ditë?

Nëse keni nevojë për ndihmë me përqendrimin, çaji jeshil është një alternativë e shkëlqyeshme për kafenë, ai ka mjaft kafeinë për t’ju dhënë një nxitje pa shqetësimet që shkakton kafeja shpesh. “Për përfitime njohëse, 1-2 filxhanë në ditë janë të mjaftueshme, ndërsa për përfitimet kardiovaskulare, hulumtimet sugjerojnë se 1-3 gota janë ideale”, thotë Packham.