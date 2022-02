Gjashtë simptomat urinare të lidhura me kancerin e prostatës

Shumë nga rastet e diagnostikuara do të mbijetojnë për 10 ose më shumë vjet, por shanset për të mbijetuar varen kryesisht nga sa herët diagnostikoheni.

Nuk ka simptoma të dukshme të sëmundjes, por duhet të keni kujdes për simptoma të caktuara urinare. Nëse keni ndonjë nga gjashtë simptomat e mëposhtme, duhet të flisni me mjekun tuaj për ekzaminimin e antigjenit specifik të prostatës. Kur diagnostikohet në fazën e tij më të hershme, 100 për qind e njerëzve me kancer të prostatës do t’i mbijetojnë sëmundjes së tyre për pesë vjet ose më shumë.

Problemi është se kanceri i prostatës zakonisht nuk shkakton asnjë simptomë në fazat e hershme, kështu që burrat shpesh nuk testohen mjaft herët për të përmirësuar shanset e tyre për të mbijetuar.

Kjo ndodh sepse kanceri i prostatës normalisht fillon të rritet në pjesën e jashtme të prostatës ku nuk do të shtypë uretrën. Ju nuk do të jeni në gjendje ta zbuloni atë derisa kanceri i prostatës të ketë avancuar dhe të rritet mjaftueshëm për të ushtruar presion mbi uretrën.

Nëse vëreni ndryshime në mënyrën se si urinoni, ka më shumë gjasa të jetë një prostatë e zmadhuar sesa kanceri i prostatës, por është ende e rëndësishme që të kontrollohen simptomat tuaja. Shumë meshkuj i përjetojnë këto simptoma të buta gjatë shumë viteve dhe nuk bëjnë asgjë për to, por është jetike që të kërkoni këshilla mjekësore dhe testime.

Gjashtë simptomat urinare të lidhura me gjendjen janë