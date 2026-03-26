Gjendet mjet i pashpërthyer në Ferizaj, intervenon KFOR-i

Një mjet i dyshuar shpërthyes është hasur pasditen e së mërkurës në rrugën “Musli Sojeva” në Ferizaj, duke aktivizuar menjëherë reagimin e autoriteteve të sigurisë.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë sigurimin e zonës, për të parandaluar çdo rrezik për qytetarët.
“Është raportuar se është hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes. Lidhur me rastin, njësia policore ka bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa njësia për deminim e KFOR-it ka bërë tërheqjen e mjetit”, thuhet në raportin e policisë.
Më pas, njësia për deminim e KFOR-it ka ndërhyrë dhe ka bërë tërheqjen e mjetit të dyshuar shpërthyes në mënyrë të sigurt.
Autoritetet nuk kanë raportuar për persona të lënduar, ndërsa rasti mbetet nën trajtim.