Gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Janë përditësuar të dhënat mbi fluksin në kufi, nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare, aktualisht pritjet për të hyrë në Kosovë janë të shkurtra.
Pritjet në hyrje raportohen nga 3 deri në 5 minuta përveç në Jarinjë deri 15 minuta. Përderisa pritjet për të hyrë në Kosovë janë të shkurtra, pritjet për të dalë nga Kosova janë më të gjata.
Raportohen pritje deri gjysmë ore në Kullë, dhe deri 20 minuta në Jarinjë.
Përditësimi i fundit ishte në ora 08:09 të mëngjesit.