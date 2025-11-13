Google do të investojë rreth 6 miliardë dollarë në Gjermani

Google do të investojë rreth 5 miliardë euro (5.8 miliardë dollarë) në Gjermani, tha një burim i njohur me çështjen për Reuters të martën, në një përpjekje për të zgjeruar infrastrukturën dhe kapacitetin e qendrës së të dhënave në ekonominë më të madhe të Evropës.
Planet përfshijnë një qendër të re të dhënash në Dietzenbach, afër Frankfurtit, dhe zgjerimin e një hapësire të Google në qytetin e Hanau, në të njëjtën zonë, tha një burim i dytë.
Një burim tjetër tha më parë se planet parashikojnë investime prej “një shume mesatare prej një miliard eurosh”.
Google nuk komentoi menjëherë për vlerën e investimit.
Kompania amerikane e teknologjisë ka thënë tashmë se do të “investojë miliarda në Gjermani dhe do të adresojë çështje reale të së ardhmes me inovacione, inteligjencë artificiale dhe transformim neutral ndaj klimës”.
Një konferencë për shtyp do të mbahet të martën në orën 16:30 dhe aty pritet të flasë ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil.