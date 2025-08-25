Google Gemini tani mund t’i lexojë me zë dokumentet tuaja

Përdoruesit do të kenë mundësinë të përshtatin zërin dhe shpejtësinë e riprodhimit të përmbajtjes për Gemini.
Google Docs do t’u lejojë përdoruesve të gjenerojnë një version audio të dokumentit të tyre, me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Në njoftimin që shpall këtë funksion të ri, Google thekson se do të jetë e mundur të personalizohen rezultatet zanore të Gemini AI përmes zërave të ndryshëm dhe shpejtësive të riprodhimit.
Kjo veçori nuk është e destinuar vetëm për krijuesin e dokumentit, sepse Google thotë se edhe lexuesit mund të kenë qasje në audion e gjeneruar nga inteligjenca artificiale në një dokument të shpërndarë, duke zgjedhur menynë rënëse “Tool” dhe pastaj skedën “Audio > Listen to this”.
Autorët gjithashtu mund të shtojnë një buton të personalizueshëm për audio direkt në dokument, duke zgjedhur “Insert > Audio”, mbi të cilin lexuesit mund të klikojnë për të filluar dëgjimin.
Google në prill kishte njoftuar planet për t’ju lejuar të ktheni dokumentet tuaja në podkaste me ndihmën e inteligjencës artificiale, por kjo veçori duket shumë më e dobishme nëse thjesht doni të dëgjoni atë që keni shkruar.
Për momentin, versionet audio të dokumenteve mund të gjenerohen vetëm në gjuhën angleze dhe vetëm në pajisje desktop.
Google po e sjell këtë funksion audio në Docs për përdoruesit e Workspace me plane biznesi, sipërmarrëse ose arsimore, si dhe për ata që kanë abonimet AI Pro dhe Ultra.