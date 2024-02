Google integron AI gjeneruese në Maps

Google tha se funksionaliteti fillimisht do të jetë i disponueshëm në SHBA ndërsa nuk zbuloi se kur do të ofrohet edhe për vende të tjera të botës.

Google po sjell AI gjeneruese në Google Maps për ti ndihmuar përdoruesit të gjejnë hapësira interesante duke përdorur modelet e mëdha gjuhësore.

Funksionaliteti do tu përgjigjet kërkimeve për restorante ose dyqane si përshembull përdorimi i LLM për të analizuar Maps me informacione të detajuara për 250 milionë hapësira të ndryshme.

Google tha se funksionaliteti fillimisht do të jetë i disponueshëm në SHBA ndërsa nuk zbuloi se kur do të ofrohet edhe për vende të tjera të botës.

Kompania tha se integrimi i AI do të fillojë me një numër të kufizuar kontributorësh lokalë. Vetëm këto kontributorë do të kenë qasje në AI në Google Maps. Më pas kompania do ta hapë për përdoruesit e tjerë.

Guidat lokale, të cilat janë nëGoogle Maps që prej 2019-ës, përshkruhen si një komunitet global eksploruesish të cilët shkruajnë vlerësime, ndajnë foto, ju përgjigjen pyetjeve ose shtojnë apo ndryshojnë hapësira.