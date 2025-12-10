“Google” nën hetim nga BE, shqyrtohet keqpërdorimi i të dhënave nga Inteligjenca Artificiale

Bashkimi Evropian ka nisur një hetim të ri mbi përdorimin e përmbajtjes online nga Google, për shërbimet e saj të Inteligjencës Artificiale (IA), për të kontrolluar nëse grupi po shkel rregullat e konkurrencës, pas ankesave nga botues të pavarur.
Më konkretisht, hulumtimi synon të kontrollojë nëse Google po abuzon me krijuesit e përmbajtjes online dhe Youtubers, kur përdor përmbajtjen e tyre për të krijuar përmbajtje kërkimi të bazuar në inteligjencën artificiale.
Komisioni Evropian është gjithashtu i shqetësuar se Google po përdor videot e postuara në platformën e saj, YouTube, për të trajnuar modele të Inteligjencës Artificiale, pa u dhënë krijuesve të tyre mundësinë të refuzojnë ose pa u ofruar atyre kompensim.
Komisioni paralajmëron se këto praktika mund të përbëjnë abuzim me një pozicion dominues.
Për më tepër, Google ua ndalon konkurrentëve të saj përdorimin e videove të transmetuara në YouTube për qëllime të ngjashme, gjë që gjithashtu mund të përbëjë shkelje të rregullave të konkurrencës, sipas Komisionit.
“Inteligjenca Artificiale sjell inovacione të jashtëzakonshme dhe një mori përfitimesh për qytetarët dhe kompanitë në të gjithë Evropën, por ky progres nuk duhet të vijë në kurriz të parimeve themelore që qeverisin shoqëritë tona”, tha Zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian për Konkurrencën, Teresa Ribera.
“Për këtë arsye, ne po kryejmë një hetim për të përcaktuar nëse Google ka arritur të imponojë kushte abuzive ndaj botuesve dhe krijuesve të përmbajtjes, duke i vënë krijuesit e modeleve konkurruese të Inteligjencës Artificiale në disavantazh, në shkelje të rregullave të konkurrencës të BE-së”, vëren komisioneri në një deklaratë të lëshuar për publikun.
Google nuk është i vetmi grup në shënjestër të Komisionit Evropian për aktivitetet e tij në fushën e inteligjencës artificiale. Javën e kaluar, Komisioni Evropian hapi një hetim mbi veçoritë e inteligjencës artificiale të WhatsApp, një degë e Meta-s.
Komisioni Evropian dyshon se rregullat e reja për integrimin e chatbot-eve të inteligjencës artificiale në WhatsApp, të njoftuara nga Meta, mund t’u mohojnë aksesin ofruesve të shërbimeve të inteligjencës artificiale të palëve të treta në favor të shërbimit të vet, Meta AI.