Google përmirëson kërkimin e e-mail-eve në Gmail përmes AI

Falë këtij përditësimi, e-mail-et që po kërkoni me shumë gjasa do të jenë në krye të rezultateve të kërkimit duke ju kursyer kohë dhe tju ndihmojë të gjeni informacionin më lehtë.

Në përpjekje për të përmirësuar shanset e gjetjes së e-mail-it që po kërkoni, Google prezantoi një funksionalitet kërkimi AI në Gmail.

Kërkimet e Google nuk do të rikthejnë më rezultate të renditura kronologjikisht bazuar vetëm në fjalët kyçe të përdorura prej jush, por në vend të saj do të marrë në konsideratë edhe kritere të tjera: e-mail-et të fundit, e-mail-e më të kërkuara dhe e-mail-e me kontaktet më të shpeshta.

Funksionaliteti i ri po lançohet për të gjithë përdoruesit në mbarë botën me llogari personale në Google do është i disponueshëm përmes shfletuesit dhe aplikacioneve Android dhe iOS të Gmail.

Megjithatë sipas Google funksionaliteti nuk do të zëvendësojë qasjen e mëhershme të kompanisë me mënyrën e kërkimit të e-mail-eve. Përkundrazi përdoruesit mund të zgjedhin me rezultateve të renditura kronologjikisht dhe opsionit të ri “most relevant.”