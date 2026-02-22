Google prezanton Pixel 10a

Kompania Google ka prezantuar Pixel 10a, smartfonin e ri të serisë “A”, i cili kombinon performancë të lartë, inteligjencë artificiale dhe qëndrueshmëri ndaj mjedisit, me një çmim prej 499 dollarë.
Ky model i ri përfshin çipin Google Tensor G4 dhe asistentin AI Gemini, duke mundësuar përmirësime inteligjente në foto dhe video, dhe optimizim të performancës së telefonit. Kamerat e tij – 48 MP kryesore dhe 13 MP ultra të gjerë – ofrojnë cilësi të lartë, që sipas Google janë më të mirat në klasën e telefonave nën 500 dollarë.
Pixel 10a shquhet gjithashtu për materialet e ricikluara të përdorura në ndërtimin e tij, duke përfshirë kobalt, bakër, ar dhe volfram, si dhe për funksionin Satellite SOS, të disponueshëm në 34 vende.
Ekrani i tij 6.3-inch Actua është 11 për qind më i ndritshëm se ai i Pixel 9a, ndërsa bateria ofron përdorim deri në 30 orë normalisht dhe deri në 120 orë në modalitet kursimi energjie.
Ekspertët e teknologjisë e konsiderojnë Pixel 10a një smartfon të balancuar, që sjell teknologji të avancuar dhe respekt për mjedisin, duke u vendosur si një alternativë konkurruese në tregun e telefonave inteligjentë me çmim mesatar.