“Lotët e pisët” për Mlladiçin

Vuçiç “qan” vdekjen jo në Serbi të një krimineli të regjur
Aleksandar Vuçiç akuzoi të enjten gjykatën e OKB-së për krime lufte për “sjellje të pacivilizuar” për moslejimin e vdekjes së Ratko Mlladiç në Serbi, duke theksuar se Beogradi është ende duke pritur të dëgjojë nëse trupi i ish-liderit ushtarak serb të Bosnjës do të kthehet.
Mlladiç, i cili po vuante dënimin me burgim të përjetshëm pasi u dënua për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera gjatë luftës në Bosnjë 1992-95, vdiq të enjten në një qendër paraburgimi të OKB-së në Hagë në moshën 83 vjeç.
I ashtuquajturi “Kasapi i Bosnjës” vdiq disa ditë pasi Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë (ICTY) javën e kaluar hodhi poshtë një kërkesë nga familja e tij dhe qeveria serbe për t’u transferuar në një spital ushtarak në Beograd për trajtim.
Gjykata e OKB-së tha se gjendja e tij ishte kritike, por e qëndrueshme dhe se ai po trajtohej mirë në një qendër paraburgimi në Hagë.
“Nuk kemi informacion nga Haga”, u tha Vuçiç gazetarëve, duke shtuar se autoritetet serbe do të ndihmonin në organizimin e një varrimi dinjitoz për Mlladiçin në Serbi nëse familja e tij do ta kërkonte.
“Tani e shohim se Haga donte që Mlladiç të vdiste në burg”, tha presidenti serb. “Ata nuk e lejuan gjeneralin të vdiste në Serbi, ku ai donte të vdiste. Kjo është sjellje e paqytetëruar, pa precedent dhe pa justifikim”, shtoi ai.
Gjykata e OKB-së, e cila mbikëqyr çështjet e mbetura nga Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë, nuk iu përgjigj pyetjeve të Reuters në lidhje me transferimin e mundshëm të trupit të Mlladiçit në Serbi.
Media serbe raportoi se Mlladiç kishte shprehur dëshirën për t’u varrosur në një varrezë në Beograd, pranë vajzës së tij Ana, e cila vdiq në vitin 1994.
Më herët, ministri serb i Drejtësisë Nenad Vujic u tha mediave serbe se ish-udhëheqësi ushtarak serb i Bosnjës Ratko Mlladiç do të varrosej “me nderimet ushtarake dhe shtetërore që ai meriton”. Zyrtarët serbë po presin të dëgjojnë se kur autoritetet në Hagë do ta dorëzojnë trupin, tha ai.
Gjykata ka hapur një hetim për rrethanat e vdekjes së Mlladiçit. Një gjyqtar i emëruar për të mbikëqyrur hetimin kaloi rreth tre orë në qendrën e paraburgimit sot, por nuk bëri një deklaratë për gazetarët.
Vuçiç, një ish-ultranacionalist që shërbeu si ministër nën Slobodan Millosheviçin në vitet 1990, e ka ripërfytyruar veten vitet e fundit si një reformator pro-evropian, duke ruajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe Kinën.
Ratko Mlladiç ishte pjesë e një triumvirati – së bashku me ish-Presidentin jugosllav Millosheviç dhe ish-liderin politik serb të Bosnjës Radovan Karaxhiç – ndërsa ish-Jugosllavia u zhyt në masakra pas rënies së komunizmit.
Lufta në Bosnjë vrau rreth 100,000 njerëz dhe zhvendosi 2.2 milionë të tjerë.
Në Srebrenicë, forcat serbe nën Ratko Mlladiçin ekzekutuan 8,000 myslimanë boshnjakë që kishin kërkuar strehim në atë që supozohej të ishte një enklavë e mbrojtur nga OKB-ja. /tesheshi