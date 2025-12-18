Google sjell Gemini në Chrome për iPhone dhe iPad

Kur Google prezantoi Gemini AI në shfletuesin e saj Chrome në shtator, ajo njoftoi se funksioni do të lansohej në pajisjet mobile të Apple në një datë të mëvonshme.

Kjo datë e mëvonshme ka mbërritur, pasi përditësimi më i fundit i Chrome për iOS dhe iPadOS përfshin integrimin e Gemini, të paktën për disa përdorues.

Google po lanson një integrim të Gemini AI në Chrome për iPhone dhe iPad.

Ky funksion ju lejon të përdorni chatbot-in për të bashkëvepruar me faqet në shfletuesin tuaj.

Por, Gemini në Chrome në iPad dhe iPhone aktualisht është i disponueshëm vetëm për përdoruesit në SHBA.

