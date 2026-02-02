Google zbulon se sa pajisje përdorin tashmë Android 16

Pixel, dhe tani kaluan mbi shtatë muaj që nga ajo kohë.
Sipas të dhënave më të fundit të Google për shpërndarjen e versioneve të Android, vetëm 7.5% e pajisjeve aktive përdorin Android 16, një shifër relativisht e ulët krahasuar me adoptimin e iOS nga Apple.
Versioni më i përdorur aktualisht është Android 15 me 19.3%, i ndjekur nga Android 14 me 17.2% dhe Android 13 me 13.9%.
Android 16 ndodhet në vendin e shtatë, duke u tejkaluar edhe nga Android 10, 11 dhe 12.
Përdorimi i versioneve më të reja të Android rritet gradualisht, pasi më shumë prodhues nxjerrin përditësime për pajisjet e tyre.
Pritet që në muajt e ardhshëm pjesa e pajisjeve me Android 16 të rritet ndjeshëm.