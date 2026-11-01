Greqia ndalon rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç

Parlamenti i Greqisë ka miratuar të premten një ligj që ndalon përdorimin e platformave të rrjeteve sociale nga fëmijët nën moshën 15-vjeçare, në kuadër të përpjekjeve për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e të miturve.
Ndalimi pritet të hyjë në fuqi më 1 janar 2027, duke u dhënë platformave kohë për të përgatitur mekanizmat e verifikimit të moshës së përdoruesve dhe për të garantuar mbrojtjen e privatësisë së tyre.
Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, ka thënë se platformat kanë rreth dy muaj e gjysmë kohë për të gjetur mënyra për verifikimin e moshës së përdoruesve.
Qeveria greke synon të mbështesë prindërit në përpjekjet për të kufizuar përdorimin e tepërt të rrjeteve sociale, i cili mund t’u marrë fëmijëve kohën e gjumit, të përqendrimit dhe të kaluarjes së kohës me miqtë.
Greqia është ndër shtatë vendet e Bashkimit Evropian që po kërkojnë, në bashkëpunim me Komisionin Evropian, zgjidhje për verifikimin e moshës së përdoruesve në platformat digjitale.
Australia ishte vendi i parë që miratoi një ligj për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga të miturit, ndërsa përpjekjet për vendosjen e kufizimeve të ngjashme po vazhdojnë edhe në vende të tjera evropiane.