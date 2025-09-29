Guardiola konfirmon vazhdimin e kontratës së Savinhos

Anësori brazilian, Savinho do të qëndrojë te Manchester City.
Ndonëse gjatë verës ishte lidhur me një largim drejt Tottenhamit, braziliani është më afër të nënshkrojë kontratën e re se të largohet.
Këtë e ka konfirmuar edhe trajneri Pep Guardiola, duke thurur lëvdata për të.
“Ne ishim aq të qartë se donim ta mbanim. Ndoshta oferta nuk ishte mjaftueshëm e mirë për klubin, por në moshën e tij, sezonin e kaluar ai luajti shumë, mund të luajë në të dyja anët, ka një shpejtësi të pabesueshme. Ai është shumë i mirë”, deklaroi Guardiola.
Këtë sezon, Savinho ka bërë 5 paraqitje me Cityn, duke shënuar vetëm një gol.