Hamasi paralajmëron kundër përpjekjeve për “riformësimin” e Gazës dhe zhvendosjen e palestinezëve

Hamasi ka paralajmëruar kundër përpjekjeve për të “riformësuar” Rripin e Gazës dhe për të zhvendosur palestinezët, duke thënë se këto plane janë në përputhje me synimet izraelite. Deklarata u bë të dielën, me rastin e 38-vjetorit të themelimit të lëvizjes.
Në deklaratë, Hamasi theksoi se populli palestinez është autoriteti i vetëm që vendos për qeverisjen e vet dhe se është i aftë të menaxhojë çështjet e tij pa ndërhyrje të jashtme. Lëvizja nënvizoi se arritja e një konsensusi kombëtar dhe e një strategjie të përbashkët palestineze është mënyra e vetme për t’u përballur me planet e Izraelit dhe aleatëve të tij.
Hamasi tha se gjatë dy viteve të luftës në Gaza, Izraeli nuk ka arritur asgjë tjetër veçse ka shënjestruar civilë të paarmatosur, duke shtuar se krimet e kryera në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin e pushtuar nuk do të përfundojnë me kalimin e kohës. Lëvizja u bëri thirrje Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe Gjykatës Penale Ndërkombëtare të vazhdojnë procedurat ligjore për të mbajtur përgjegjës udhëheqësit izraelitë.
Duke riafirmuar respektimin e armëpushimit, Hamasi kërkoi nga SHBA-ja dhe ndërmjetësit e tjerë që të detyrojnë Izraelin të ndalë shkeljet, të hapë pikat kufitare për ndihma humanitare dhe të nisë menjëherë planet për strehim dhe rindërtim.
Armëpushimi në Gaza hyri në fuqi më 10 tetor, pas mbi dy vitesh sulmesh izraelite që lanë mbi 70 mijë të vrarë dhe rreth 171 mijë të plagosur. Megjithatë, sipas autoriteteve palestineze, Izraeli e ka shkelur disa herë marrëveshjen që nga ajo datë. /mesazhi