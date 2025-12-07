Hamza: 130 është numri i fitores

Pas tërheqjes së numrit të renditjes për subjektet politike në fletëvotim për zgjedhjet e 28 dhjetorit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka reaguar duke theksuar se numri 130 është simbol i bashkimit dhe stabilitetit për Kosovën.
Në një postim në Facebook, Hamza ka shprehur besimin se ky numër është numri i bashkimit për Kosovën dhe njëkohësisht është numri i stabilitetit, normalitetit dhe zhvillimit ekonomik.
Ai ka shtuar se numri 130 përfaqëson një drejtim të sigurt dhe rrugën evropiane për vendin, duke theksuar se ky është “numri i fitores.”
“130 është numri i bashkimit për Kosovën. Është numri i stabilitetit, normalitetit dhe zhvillimit ekonomik. Është numri i drejtimit të sigurt dhe rrugës evropiane për vendin tonë. 130 është numri i fitores,” ka shkruar Hamza në postimin e tij.