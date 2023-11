Haradinaj thotë se e lexoi draftstatutin “që nuk e panë” PDK-ja e LDK-ja

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se në takim me emisarin e BE-së, Miroslav Lajçak kanë pasur mundësi ta lexojnë në tërësi dokumentin e draft-statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilin në PDK e LDK thanë se nuk e kanë parë.

Ai ka thënë se kanë zhvilluar bisedë për hapat e mëtejmë që e presin Kosovën dhe çfarë mund të pres Kosova pas implementimit të planit franko-gjerman.

“E kemi lexuar draftin në tërësi. Drafti i shpjegon të gjitha mundësitë që Asociacioni u jep qytetarëve në këto komuna. Çdo herë u referohet ligjeve dhe Kushtetutës. Komentet se a pajtohemi me këtë draft do të bëhen pas shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese. Në këtë draft pra nuk ndryshojnë përgjegjësitë e komunave dhe Asociacioni nuk merr nga këto përgjegjësi, por janë plotë lehtësira që krijohen në arsim, shëndetësi, funksion dhe mundësi që jep Asociacioni”, ka deklaruar ai pas takimit me Lajçakun.