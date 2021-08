Harroni të pini ujë? Ja si të qëndroni të hidratuar gjatë ditës

Ndoshta mund të jetë e vështirë për t’u besuar, por ka njerëz që harrojnë të pinë ujë, ka nga ata që nuk u pëlqen ‘shija’ e ujit e ndonëse ky i fundit nuk ka ndonjë shije karakteristike, e shumë të tjerë kanë programë në celularët e tyre që t’i kujtojnë se duhet të pinë ujë!

Nëse dhe ju e keni të vështirë të qëndroni të hidratuar e të pini rreth 8 gota ujë në ditë, keni klikuar artikullin e duhur! Uji nuk është e vetmja mënyrë, ndaj më poshtë do të gjeni të listuara ushqimet që na ndihmojmë të hidratohemi.

Selinoja përmban rreth 95% ujë plus është e pasur me kalium dhe fibra, të cilat ndihmojnë trupin të ruajë ujin. Selinoja është e pasur gjithashtu me fibra, vitaminë K dhe minerale.

Kastraveci përmban 96% ujë dhe nuk ka kolesterol apo yndyrna të ngopura. Është gjithashtu i pasur me hekur, vitaminë B6 dhe K. Kastraveci ka më shumë përmbajtje uji se çdo perime apo frut tjetër.

Shalqiri përbëhet nga 92% ujë. Është gjithashtu burim shumë i mirë i kalciumit, magnezit, i vitaminës A, C dhe kaliumit.

Ngrënia e luleshtrydheve është një tjetër mënyrë e mirë për të qëndruar të hidratuar, pa pirë ujë. Përmbajnë 92% ujë dhe janë të pasura me vitaminë C dhe fibra.

Qumësht i skremuar përmban një ekuilibër natyral të karbohidrateve, natriumit dhe proteinave që ndihmon trupin të mbajë ujin dhe qelizat mos të dehidratohen.