Heidenheimi prezanton Paqaradën

Leart Paqarada është futbollisti më i ri i skuadrës së Heideneheimit, që bën gara në Bundesligën e Gjermanisë.
Paqarada, të enjten është prezantuar tek Heidenheimi, ekip që nuk ka dhënë detaje rreth marrëveshjes me Kolnin për transferimin e 30-vjeçarit.
Me ekipin e Heidenheimit, Paqarada ka firmosur kontratë deri në verën e vitit 2027 dhe ka thënë se ndihet shumë i lumtur me këtë lëvizje në karrierë.
“Jam i lumtur që ky veprim funksionoi kaq shpejt dhe mezi pres sfidën e re. Me përvojën dhe mentalitetin tim, dua të na ndihmoj të arrijmë qëllimin tonë të madh për të qëndruar së bashku në ligë. Mezi pres të filloj menjëherë dhe të bëhem shpejt pjesë e ekipit”, tha Paqarada.
Heidenheimi në xhiron e parë ka pësuar humbje në Bundesligë, ndërsa këtë vikend luan në udhëtim kundër skuadrës së Leipzigut.