Indonezi, të paktën 16 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur nga rrëshqitja e dheut

Të paktën 16 persona kanë humbur jetën si pasojë e një rrëshqitjeje dheu në provincën Java Perëndimore në Indonezi, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë për dhjetëra të tjerë që raportohen të zhdukur, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i policisë së Java Perëndimore, Hendra Rochmawan, tha se numri i të vdekurve është rritur në 16 pasi edhe pesë trupa të tjerë u nxorën nga vendngjarja, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Antara.
Rrëshqitja e dheut goditi një fshat në rajonin Bandungu Perëndimor të shtunën, ku dhjetëra shtëpi raportohet se u mbuluan nga balta dhe mbeturinat.
Sipas mediave shtetërore, rreth 80 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, ndërsa rrëshqitja e dheut ka prekur 30 shtëpi dhe ka zhvendosur nga 300 deri në 400 persona.
Ushtria tha se ka raportime se edhe 23 ushtarë janë mes të zhdukurve, duke shtuar se informacioni është ende duke u verifikuar.
Ekipet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet në zonën e prekur, e cila karakterizohet nga terren i vështirë, ndërsa parashikimet meteorologjike paralajmërojnë reshje nga mesatare deri shumë të dendura në ditët në vijim, duke e komplikuar më tej operacionin.
Autoritetet në Javën Qendrore kanë zgjatur statusin e emergjencës për shkak të përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të vazhdueshme të dheut. Faza e dytë e periudhës së emergjencës do të zgjasë nga 24 janari deri më 6 shkurt, për të siguruar vazhdimin e përpjekjeve të reagimit dhe rimëkëmbjes.