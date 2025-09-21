Interi fiton ndaj Sassuolos

Skuadra e Interit ka shënuar fitore të vështirë ndaj Sassuolos me rezultatin 2:1, në ndeshjen e vlefshme për javën e katërt në Serie A.
Dimarco ishte lojtari i parë që shënoi gol në këtë mbrëmje.
Në pjesën e dytë, u shënuan dy gola. Fillimish skuadra e Chivus shënoi për 2:0 me anë të Carlos Augustos.
Më pas golin e fundit në këtë takim e shënoi Cheddira në minutën e 84’të.
Aro Muric, portieri i Kombëtares së Kosovës bëri pesë pritje fantastike dhe ishte një nga më të mirët në fushë.
Me fitore, Interi shkon në kuotën e gjashtë pikëve në pozitën e 10-të.