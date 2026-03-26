Irani dëshiron që Libani të përfshihet në marrëveshje armëpushimi

Irani u ka thënë ndërmjetësve se Libani duhet të përfshihet në çfarëdo marrëveshje armëpushimi me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, i kanë thënë Reutersit gjashtë burime rajonale të njohura me qëndrimin e Iranit, duke e lidhur fundin e luftës me ndalimin e ofensivës së Izraelit kundër Hezbollahut.
“Press TV” i Iranit të mërkurën citoi një zyrtar iranian duke thënë se Teherani dëshironte çfarëdo marrëveshje me SHBA-në për të siguruar fundin e luftës si ndaj Iranit ashtu edhe ndaj “grupeve të tjera të rezistencës” në rajon.
Gjashtë burimet rajonale thanë se Teherani i kishte informuar ndërmjetësit që në mesin e marsit se kërkonte një marrëveshje që do të ndalonte gjithashtu sulmet e Izraelit ndaj grupit të armatosur libanez Hezbollah.
Një zyrtar i lartë i administratës Trump tha se ndërprerja e “aktiviteteve të grupeve” të Iranit dhe çarmatosja e Hezbollahut ishin “thelbësore për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Liban dhe në të gjithë rajonin”.
Një nga burimet rajonale tha se Hezbollahu kishte marrë “garanci iraniane” për përfshirjen e tij në ndonjë marrëveshje më të gjerë.
“Irani po i jep përparësi Libanit – nuk do të pranojë shkeljet izraelite në Liban si ajo që ndodhi pas armëpushimit të vitit 2024”, tha burimi, duke iu referuar sulmeve të vazhdueshme të Izraelit në Liban pavarësisht një armëpushimi të vitit 2024 që i dha fund luftës së fundit Izrael-Hezbollah.
Ministria e Jashtme e Izraelit ka thënë se “Izraeli nuk ka zhvilluar dhe nuk zhvillon negociata me regjimin terrorist iranian”.
Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1,094 njerëz në Liban, përfshirë të paktën 121 fëmijë, dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.2 milion.