Irani, stil të ri sulmi

Arma të cilën pretendon se “e prodhon vazhdimisht”
Një zyrtar i Gardës Revolucionare (IRGC) pretendon se Irani ende nuk i ka përdorur raketat e tij të “gjeneratës së re” në konfliktin me SHBA-në dhe Izraelin, raporton Sky News.
Ai deklaron se raketat u përdorën në konfliktin e viteve 2012, 2013 dhe 2014, duke shtuar se linja e prodhimit të raketave në Iran “ka qenë gjithmonë aktive” dhe se procesi i prodhimit “po zhvillohet njëkohësisht dhe vazhdimisht”.
Zyrtari vuri në dukje se në ditët në vijim “një stil i ri sulmi duke përdorur raketa me rreze të gjatë veprimi të përparuara dhe më pak të përdorura do të jetë në axhendë”.
Admirali Brad Cooper i Komandës Qendrore të SHBA-së tha të enjten se sulmet iraniane me raketa balistike kanë rënë me 90% dhe sulmet me dronë me 83% që nga dita e parë e luftës.
Ai tha gjithashtu se SHBA-të kishin arritur të fundosnin 30 anije iraniane, së bashku me një transportues dronësh. /tesheshi