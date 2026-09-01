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IRGC: SHBA-ja “do të pendohet” për sulmet e reja ndaj Iranit

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) i Iranit ka paralajmëruar se SHBA-ja “do të pendohet për sulmet e saj të reja”, pasi forcat amerikane filluan goditjet ndaj objektivave të IRGC-së në Iran, transmeton Anadolu.

“Agresorët i pret një ndëshkim i ashpër”, tha zëdhënësi i IRGC-së, Sardar Mohebi, sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA.

Deklaratat e Mohebit erdhën pak pasi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane kishin filluar goditjet ndaj objektivave të IRGC-së në Iran.

Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit kanë mbetur të larta që nga fillimi i luftës me goditjet ndaj Iranit në fund të shkurtit.

Një marrëveshje kornizë u nënshkrua në qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit.

SHBA-ja nisi në korrik një fushatë bombardimesh dyjavore dhe rivendosi një bllokadë detare pas mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticë.

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