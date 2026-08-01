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Italia pezullon marrëveshjen e Schengenit me Spanjën

Giorgia Meloni

Ministria e Brendshme e Italisë ka urdhëruar mbylljen e kufijve detarë dhe ajrorë me Spanjën, duke pezulluar përkohësisht regjimin e lëvizjes së lirë sipas Shengenit midis dy vendeve.

Ky vendim potencial u njoftua të enjten në mbrëmje nga kryeministrja Giorgia Meloni dhe zëvendëskryeministrat Antonio Tajani dhe Matteo Salvini, pasi mbi 60 mijë migrantë mbërritën në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta.

Vendimi u zyrtarizua të premten në një takim në Ministrinë e Brendshme të kryesuar nga ministri Matteo Piantedosi, bazuar në vlerësimet e Komitetit Italian për Analizën e Migracionit dhe Sigurisë Kufitare.

“Vendimi u mor pasi Komiteti i Imigracionit dhe Sigurisë Kufitare, i kryesuar nga Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi, analizoi informacionin më të fundit në dispozicion”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Në reagimin ndaj vendimit, kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, publikoi të dhëna mbi numrin e hyrjeve të parregullta në Evropë midis viteve 2021 dhe 2026 e ku Italia është e para.

“Solidariteti dhe empatia janë opsionale. Respekti për marrëveshjet dhe të dhënat evropiane, jo: Numri i hyrjeve të parregullta midis viteve 2021 dhe 2026 sipas Frontex: Nëpërmjet Italisë: 478,600, nëpërmjet Ballkanit Perëndimor: 340,600, nëpërmjet Greqisë: 259,800, nëpërmjet Spanjës: 234,760, nëpërmjet kufirit lindor: 48,000. Kjo nuk është koha për ndarje. Është koha të vazhdojmë të ndërtojmë një BE të fortë dhe të bashkuar”, ka thënë Sanchez.

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