Jeep dhe Peugeot tani kanë shefa të rinj

Kur Carlos Tavares dha dorëheqjen papritmas më 1 dhjetor të vitit të kaluar, Stellantis emëroi një Komitet Ekzekutiv të Përkohshëm për të udhëhequr konglomeratin e automobilave gjatë periudhës së tranzicionit derisa të emërohej një shef i ri.

Bëhet e ditur se Komiteti Special i Bordit të Drejtorëve do të shpallë CEO-n e ardhshëm në gjysmën e parë të këtij viti.

Ndërkohë, ndryshimi i korporatës vazhdon me bosët e rinj në tre prej markave.

Bob Broderdorf u emërua shef i Jeep në Amerikën e Veriut shtatorin e kaluar dhe tani po merr përsipër të gjithë markën Jeep.

Ai është shprehur jashtëzakonisht optimist për atë që e pret.

“Do të jetë një transformim mjaft epik. Ne do të investojmë mbi tre miliardë dollarë në produkte të reja. Ne do të bëjmë gjëra të bukura për të cilat njerëzit do të jenë krenarë”, tha Broderdorf.

Por, Jeep nuk është i vetmi prodhues pjesë e Stellantis me një shef të ri.

Alain Favey, ish-CEO i kompanisë së veturave me qira të Europcar Mobility Group, tani është në krye të markës Peugeot.

Ndryshe, derisa të emërohet një CEO i ri në muajt e ardhshëm, Stellantis zotohet të ofrojë një larmi më të madhe të veturave me motor me djegie, hibrike dhe elektrike.