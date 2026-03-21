Jo të gjithë mbi 65 vjeç kanë nevojë menjëherë për barna për tensionin

Udhëzimet e reja tregojnë se disa persona me presion pak të rritur mund të shtyjnë terapinë dhe të fokusohen te ndryshimet në stilin e jetesës
Tensioni pak i rritur nuk nënkupton automatikisht fillimin e trajtimit me barna, madje as te personat mbi 65 vjeç. Interpretimi i ri i udhëzimeve për hipertensionin tregon se një pjesë e pacientëve mund ta shtyjnë në mënyrë të sigurt terapinë dhe fillimisht të përqendrohen te ndryshimet në stilin e jetesës.
Sipas analizës së publikuar në revistën Annals of Internal Medicine, rreth 11 për qind e personave të moshës 65 deri në 79 vjeç me hipertension të shkallës së parë nuk do të merrnin më automatikisht terapi, çka përbën një ndryshim të rëndësishëm nga praktika e mëparshme.
Ndryshon qasja: nuk është më e rëndësishme vetëm mosha
Më parë, rekomandimet ishin të qarta, pothuajse të gjithë personat mbi 65 vjeç me tension të rritur trajtoheshin me barna. Megjithatë, udhëzimet e reja të Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë sjellin një qasje të re.
Në vend që mosha të jetë kriteri kryesor, tani vlerësohet rreziku i përgjithshëm kardiovaskular, pra gjasat që një person në dhjetë vitet e ardhshme të zhvillojë sëmundje të zemrës ose të pësojë goditje në tru.
Kjo do të thotë se disa pacientë, edhe pse kanë vlera të rritura të tensionit, mund të jenë në grupin me rrezik të ulët dhe të mos kenë nevojë të menjëhershme për terapi me barna.
Kush mund ta shtyjë terapinë
Bëhet fjalë për persona me hipertension të shkallës së parë, me vlera rreth 130–139 me 80–89 mmHg, por pa faktorë të tjerë të rëndësishëm rreziku.
Zakonisht janë:
▪ gra në mesin ose fundin e të gjashtëdhjetave
▪ persona që nuk pinë duhan
▪ persona pa diabet
▪ persona pa kolesterol të lartë të theksuar
▪ persona që mbajnë peshë të shëndetshme dhe stil jetese aktiv
Me fjalë të tjera, janë individë me profil të mirë shëndetësor, pavarësisht një rritjeje të lehtë të tensionit.
Autorët e analizës, ndër të cilët ekspertë nga Yale, Cleveland Clinic dhe Albert Einstein College of Medicine, theksojnë se qasja e re mundëson që terapia të u jepet atyre që përfitojnë më së shumti prej saj.
Pse barnat nuk janë gjithmonë hapi i parë
Tensioni i rritur është një nga faktorët kryesorë të rrezikut për sëmundjet e zemrës, por kjo nuk do të thotë se trajtimi duhet të fillojë menjëherë te çdo pacient.
Te personat me rrezik të ulët, mjekët gjithnjë e më shpesh rekomandojnë:
▪ ndryshime në ushqyerje
▪ rritje të aktivitetit fizik
▪ ulje të konsumit të kripës
▪ kontroll të peshës trupore
Kjo qasje ndihmon në mbajtjen nën kontroll të gjendjes pa filluar menjëherë terapinë, duke e shoqëruar me monitorim të rregullt.
Gratë më shpesh në grupin me rrezik të ulët
Një nga gjetjet interesante është se kjo qasje i përket më shpesh grave. Arsyeja është se burrat në këtë moshë shpesh kanë tashmë faktorë shtesë rreziku, si sëmundjet e zemrës ose çrregullimet metabolike. Për këtë arsye, te ta më rrallë mund të shtyhet terapia.
Trajtim i individualizuar në vend të rregullave të njëjta për të gjithë
Mesazhi kryesor i udhëzimeve të reja është se nuk ekziston një zgjidhje e vetme për të gjithë pacientët. Trajtimi duhet të përshtatet për secilin individ, duke marrë parasysh gjendjen e përgjithshme shëndetësore dhe jo vetëm vlerat e tensionit.
Kjo qasje përfaqëson një hap drejt mjekësisë së personalizuar, ku terapia jepet kur sjell përfitimin më të madh dhe jo automatikisht.
Megjithatë, tensioni i rritur nuk duhet neglizhuar
Ekspertët theksojnë se shtyrja e terapisë nuk do të thotë injorim i problemit. Përkundrazi, tensioni pak i rritur është një sinjal paralajmërues se është koha për ndryshime në stilin e jetesës.
Nëse reagohet me kohë, mund të parandalohet rritja e mëtejshme e tensionit dhe nevoja për barna. Në të kundërt, rreziku për sëmundje kardiovaskulare mbetet i lartë.