Kanella, një mjekim i mirë për diabetin

Kanellë me dozë të lartë mund të ndihmojë në kontrollin e prediabetit.

Marrja e një shtesë të kanellës mund të ndihmojë në menaxhimin e niveleve të glukozës në gjak dhe përparimin e ngadaltë nga prediabetes të diabeti i tipit 2, sipas një studimi të botuar në Journal of the Endocrine Society.

“Megjithëse kanella kryesisht njihet dhe përdoret si erëz, në doza më të larta të përdorura në studimin në fjalë, kanella gjithashtu mund të kundërveprojë me efekte të caktuara ne metabolizmin e glukozës.

Një autor: Romeo dhe kolegët e tij rekrutuan 51 të rritur nga Qendra Mjekësore e Universitetit Kyung Hee në Seul, Koreja e Jugut, dhe nga Qendra e Diabetit Joslin në Boston nga 2017 deri në vitin 2018. Të gjithë pjesëmarrësit kishin prediabet, të përcaktuar si një nivel i agjërimit të glukozës plazmatike midis 100 mg / dL dhe 125 mg / dL; tolerancë e dëmtuar të glukozës midis 140 mg / dL dhe 199 mg / dL, bazuar në një test të ngarkesës së glukozës nga goja 75 g; ose një HbA1c ndërmjet 5.7% dhe 6.4%.

Pjesëmarrësit u caktuan rastësisht në një kapsulë që përmban kanellë (n = 27) ose një kapsulë me placebo (n = 24) tre herë në ditë për 12 javë. Kapsulat e kanellës përbëheshin nga 300 mg ekstrakt cinnamoni dhe 200 mg pluhur Cinnamomum burmannii. Placebo përmbante celulozë, ngjyrosje të ushqimit me karamel dhe arome kanelle .

Nivelet e FPG ( glukoza esëll ) ishin të ngjashme midis grupeve të kanellës dhe placebo në fillim dhe 6 javë, por në 12 javë, grupi i placebo kishte një rritje mesatare në FPG prej 4.5 mg / dL në krahasim me asnjë ndryshim statistikisht domethënës në grupin e kanellës, për një ndryshim mesatar prej rreth 5 mg / dL midis grupeve (114 mg / dL për placebo kundrejt 108 mg / dL për kanellë; P <.01). Grupi i kanellës përjetoi një ulje prej 0,13% në HbA1c nga fillimi në 12 javë, për një ndryshim prej 0.2% midis grupeve të kanellës dhe placebo në fund të studimit (P <.01). Për pjesëmarrësit që kishin një HbA1c midis 5.7% dhe 6.4% në fillim, shtatë nga 14 në grupin e kanellës panë që nivelet të binin nën 5.7% në 12 javë, ndërsa vetëm një nga 10 në grupin e placebo pa një rënie të ngjashme (P <.05 ). Këto të dhëna sugjerojnë se një shtesë e kanellës mund të coje disa të rritur me prediabet në statusin glicemik normal, sipas studiuesve. “Nëse këto gjetje do të konfirmoheshin në studime më të gjata dhe më të mëdha, kanella mund të ishte një terapi shtesë – përveç ndërhyrjeve në stilin e jetës – për parandalimin e shfaqjes së diabetit tip 2 në një popullatë në rrezik,” thonë autoret Efektet anësore gjatë studimit u vlerësuan se nuk kishin të ngjarë të kishin lidhje me studimin dhe nuk u raportuan për ngjarje serioze. Ne fakt studime më të gjata janë të nevojshme për të parë në mënyrë specifike nëse trajtimi afatgjatë me kanellë mund të ngadalësojë përparimin nga prediabeti tek diabeti i tipit 2. Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog